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07:00 08.12.2023

ЄС пропонує оновити правила щодо благополуччя та транспортування собак і котів

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Єврокомісія запропонувала найбільшу за останні 20 років реформу правил ЄС щодо захисту тварин, повідомляють на сайті Європейської комісії в четвер, 7 грудня.

"Комісія вперше пропонує нові правила ЄС щодо благополуччя і відстеження собак і кішок, яких розводять, утримують і продають як домашніх тварин з економічною метою", - йдеться в заяві.

Пакет містить перегляд чинних правил ЄС щодо тварин під час транспортування, що поліпшить добробут 1,6 млрд тварин, які перевозяться в ЄС і з ЄС щороку.

Нові правила вперше встановлять єдині стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з собаками і кішками в розплідниках, зоомагазинах, а також притулках. Відстежуваність вихованців також буде посилено за рахунок обов'язкової ідентифікації та реєстрації в національних базах даних.

Також Комісія пропонує подальші кроки щодо реалізації Європейської громадянської ініціативи (ECI) "Європа без хутра", яка закликає до заборони ЄС на звірівництво і продаж продуктів, що містять таке хутро.

 

 

 

Теги: #реформа #єс #тварини

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