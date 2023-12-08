РФ вночі атакувала ракетами С-300 і "шахедами", силами ППО знищено п'ять із семи ворожих БПЛА

Армія РФ уночі атакувала Україну ракетами С-300 і "шахедами", силами ППО знищено п'ять із семи ворожих БПЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ і зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки. Загалом зафіксовано пуски семи ударних БПЛА "Shahed-136/131" і шести зенітних керованих ракет С-300", - написано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Напрямок удару "Шахедів" - Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет - Харківщина.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БПЛА противника", - сказано в повідомленні.