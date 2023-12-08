8 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 653 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 653 RUSSIAN AGRESSION

8 грудня відзначають День мандрівника в часі.

У США - День брауні та Національний день кондитерських виробів, у Болгарії - День студента, у Фінляндії - День Яна Сібеліуса та фінської музики, у Панамі - День матері.

У 1868 році у Львові було засновано товариство "Просвіта".

У 1955 році було затверджено офіційний прапор Ради Європи.

7 грудня 1991 року відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації в Біловезькій Пущі. Вона завершилася підписанням Біловезької угоди, яка засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Патапія, святої Анфіси Римської.

Торжество непорочного зачаття Діви Марії у західних християн.

У юдеїв - Ханука.

День мандрівника в часі

8 грудня відзначається День мандрівника в часі. Якщо дослівно, "День, у який можна прикидатися мандрівником у часі". Свято з'явилося в інтернеті понад 20 років тому завдяки фанатам фантастики. Вони й запропонували оригінальний спосіб святкування - вдавати з себе прибульців.

Ідея такої подорожі здавна бентежила уми людей. Цю тему висвітлювали у своїх творах письменники-фантасти, а режисери знімали видовищні художні стрічки. Вчені теж не залишалися осторонь, а після відкриття загальної теорії Ейнштейна почали працювати над створенням машини, яка б дала змогу відправитися в бажаний час.

Але в таких заманливих подорожах криється і велика небезпека, бо ніхто не може впевнено сказати, чи впливає зміна минулого на події в майбутньому. Великий фантаст Рей Бредбері описав можливість такого результату у творі "І вдарив грім", коли головний герой випадково наступив на метелика, мандруючи в стародавні часи.

Ще цього дня:

1919 - Коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель - Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння;

1941 - США та Велика Британія оголосили війну Японії;

1942 - Іспанський диктатор Франко оголосив: "Світ обирає між комунізмом і фашизмом, і я обираю останнє";

1963 - Розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;

1980 - Кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен убив Джона Леннона, який увечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину;

1987 - У Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності;

1991 - На позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки ухвалено рішення про визнання незалежності України;

2004 - Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" - внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, і закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" під час переголосування повторного голосування в грудні 2004 року";

2010 - Із другим запуском SpaceX Falcon 9 і першим - SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту і безпечно повернути космічний апарат;

2013 - У Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бессарабці.

Церковне свято

Цього дня вшановують святу Анфісу Римську, яка постраждала за християнську віру в 5 столітті. Анфіса була дружиною римського сановника і сповідувала християнство (за переказами, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський, пам'ять якого вшановують напередодні).

Одного разу дружина градоначальника запропонувала їй прийняти аріанське хрещення (аріанське вчення заперечувало єдність Бога-отця та Ісуса Христа). Анфіса відмовилася і за наклепом жінки була спалена на багатті.

Ханука

Ханука - це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що сталося під час освячення Храму після перемоги війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха 164 року до нашої ери.

Це свято починається 25-го числа єврейського місяця кислева і триває вісім днів.

Непорочне зачаття Діви Марії

День непорочного зачаття Діви Марії, культ якої дуже популярний у католицизмі, - одне з головних свят, присвячених Богородиці. Має найвищий статус в ієрархії католицьких свят - урочистості. У всіх європейських костелах цього дня відбуваються урочисті богослужіння.

Іменини: Кирило, Анфіса.