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00:31 08.12.2023

Болгарія планує передати Україні ПЗРК і ракети до них, а також навчати українських військовослужбовців - ЗМІ

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Болгарія планує передати Україні ПЗРК і ракети до них, а також навчати українських військовослужбовців - ЗМІ

 У четвер, 7 грудня, Комітет з оборони парламенту Болгарії ухвалив рішення про надання Україні несправних, застарілих або надлишкових переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів, повідомляє агентство БТА.

"Ця пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, який був представлений раніше урядовою коаліцією - ГЕРБ-СДС, "Продовження змін - Демократична Болгарія" і РПС (Рух за права і свободи - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

У тексті рішення наголошується на необхідності визначити надлишки озброєнь і техніки, необхідних для оснащення формувань воєнного часу, і підготувати пропозицію щодо постачання цих озброєнь і техніки Україні.

Крім того, Міноборони Болгарії пропонується вжити заходів щодо приєднання до коаліції країн з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, а також забезпечити навчання на території Болгарії до чотирьох піхотних/механізованих рот на рік чисельністю до 160 осіб зі складу Збройних Сил України.

Теги: #україна #допомога #болгарія #військова

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