ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

Енергетики ДТЕК розпочали ліквідацію наслідків багатогодинного масованого обстрілу прифронтової ТЕС компанії, внаслідок яких дуже постраждало її обладнання.

"Сьогодні, 7 грудня, внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - ідеться в повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі ввечері четверга.

У компанії зазначили, що обійшлося без постраждалих.

Там також звернули увагу, що за останні півтора місяця це вже сьома терористична атака російських загарбників на цю прифронтову ТЕС.

"Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики раніше цього дня, внаслідок масованого обстрілу зупинилися два блоки прифронтової ТЕС. Водночас Міненерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію через дефіцит, що виник, зокрема, і через цей обстріл.