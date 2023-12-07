Події

17:39 07.12.2023

Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

1 хв читати
Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

Представники Данського Червоного Хреста провели тренінг з ефективного лідерства для колег з Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У тренінгу взяли участь 20 людей з п’яти областей України: Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Чернівецької та Тернопільської. Серед учасників були голови обласних, міських організацій Українського Червоного Хреста, фахівці різних напрямів, лідери волонтерів", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Учасники тренінгу ознайомилися з такими темами, як створення ефективної команди на засадах довіри й делегування завдань, різні стилі та ролі лідерства, різниця між лідером і менеджером. Вони також отримали відповідь на запитання, яким має бути ефективний лідер, дізналися про культуру та інструментарій зустрічей, систему виявлення та підвищення мотивації.

Теги: #тренінг #данія #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 04.12.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають Нацполіції в пошуках зниклої дитини

Волонтери ТЧХУ допомагають Нацполіції в пошуках зниклої дитини

20:30 01.12.2023
ТЧХУ виплатить по 9600 грн громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома"

ТЧХУ виплатить по 9600 грн громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома"

16:20 01.12.2023
Досвід загонів швидкого реагування ТЧХУ під час війни унікальний - Доценко

Досвід загонів швидкого реагування ТЧХУ під час війни унікальний - Доценко

16:36 29.11.2023
ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

17:04 27.11.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали визволяти людей зі снігових заторів на Одещині

Волонтери ТЧХУ допомагали визволяти людей зі снігових заторів на Одещині

15:50 23.11.2023
Товариство Червоного Хреста України планує побудувати ще декілька модульних містечок для ВПО

Товариство Червоного Хреста України планує побудувати ще декілька модульних містечок для ВПО

14:15 23.11.2023
Представники ТЧХУ та Casmed із Молдови обмінялися досвідом із догляду за людьми похилого віку

Представники ТЧХУ та Casmed із Молдови обмінялися досвідом із догляду за людьми похилого віку

20:12 22.11.2023
У Чернігові введено в експлуатацію збудоване ТЧХУ модульне містечко для ВПО

У Чернігові введено в експлуатацію збудоване ТЧХУ модульне містечко для ВПО

19:04 22.11.2023
Модульне містечко для ВПО відкрили у Чернігові

Модульне містечко для ВПО відкрили у Чернігові

14:31 21.11.2023
ТЧХУ готує нових інструкторів першої допомоги

ТЧХУ готує нових інструкторів першої допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

ОСТАННЄ

Умєров зустрівся з головкомом Об'єднаних сил НАТО Каволі у США

Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників для розблокування кордону

Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

Апеляційний суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Будинок авіаконструктора Сікорського в Києві має бути відреставровано - Мінкультури

Окупанти заборонили діяльність УГКЦ на захопленій частині Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА