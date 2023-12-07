Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

Представники Данського Червоного Хреста провели тренінг з ефективного лідерства для колег з Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У тренінгу взяли участь 20 людей з п’яти областей України: Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Чернівецької та Тернопільської. Серед учасників були голови обласних, міських організацій Українського Червоного Хреста, фахівці різних напрямів, лідери волонтерів", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Учасники тренінгу ознайомилися з такими темами, як створення ефективної команди на засадах довіри й делегування завдань, різні стилі та ролі лідерства, різниця між лідером і менеджером. Вони також отримали відповідь на запитання, яким має бути ефективний лідер, дізналися про культуру та інструментарій зустрічей, систему виявлення та підвищення мотивації.