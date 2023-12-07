Окупанти заборонили діяльність УГКЦ на захопленій частині Запорізької області

Окупаційна влада видала т.зв. розпорядження, згідно з яким на захопленій частині Запорізької області забороняється діяльність Української греко-католицької церкви (УГКЦ), а також організацій соціального служіння, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Розпорядження" т. зв. голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборанта Євгена Балицького опубліковане на його офіційному сайті. Про це Департаменту інформації УГКЦ стало відомо тільки тепер, хоча документ датований 26 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Окупанти аргументують безпідставну заборону тим, що нібито діяльність УГКЦ здійснюється "з порушенням законодавства про релігійні та громадські організації Російської Федерації", а також нібито зберіганням "вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень".

Російська окупаційна влада розпорядилася також передати рухоме й нерухоме майно та земельні ділянки УГКЦ у розпорядження окупаційної ОДА Запорізької області, розірвати договори оренди приміщень і земельних ділянок, які раніше уклала УГКЦ з місцевими органами влади, не проводити реєстрацію релігійної громади "Українська греко-католицька церква" в окупаційних органах влади, заборонити особам, котрі обіймали в УГКЦ керівні й адміністративні посади, реєстрацію громадських і релігійних організацій на території окупаційних органів влади, заборонити реєстрацію громадських і релігійних організацій на території УГКЦ, а також заборону на їх реєстрацію в УГКЦ.

Окупанти також заборонили діяльність організацій, які займаються соціальним служінням і гуманітарною підтримкою населення на окупованих і деокупованих територіях: "Ордену Лицарів Колумба" та благодійного фонду "Карітас": "Caritas Canada", "Caritas USA", "Caritas Polska", "Caritas Chech Republic", "Карітас-Донецьк", "Карітас-Мелітополь".

"В Українській Греко-Католицькій Церкві закликають міжнародні організації зробити все можливе, щоб забезпечити дотримання релігійної свободи на окупованих території України", - наголошують у повідомленні.