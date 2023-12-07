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13:23 07.12.2023

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

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Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Ворог останні дві доби почав активніше використовувати дрони-камікадзе, значно збільшив кількість бойових зіткнень, а також почав більше застосовувати військову техніку на таврійському напрямку, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Уже другу добу поспіль окупанти дуже активно використовують дрони-камікадзе й авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 13 авіаударів та провів 61 бойове зіткнення. Тобто це досить багато. Також здійснив 743 артобстріли. Відповідно й втрати ворога зросли, становили за минулу добу 513 осіб", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Речник також поінформував, що українські воїни знищили 45 одиниць військової техніки противника.

"Ворог почав більше її застосовувати. Повністю знищено шість танків, 12 ББМ, також один засіб ППО та п’ять артсистем. Зокрема, самохідний міномет калібру 240 мм, 2С4 "Тюльпан", який ворог намагався використовувати для знищення наших оборонних позицій. Це дуже потужна зброя", - розповів Штупун.

Крім того, позавчора було знищено ворожу станцію РЕБ "Житель", РСЗВ "Ураган" і САУ "Піон".

"Якщо говорити про Авдіївку, то там за добу відбито аж 34 атаки противника. Ворог намагався йти вперед на схід від Новобахмутівки, також у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького й Первомайського. Дуже активно обстрілює місто, активно обстрілює наші позиції навколо міста", - сказав Штупун.

Він зазначив, що на мар'їнському напрямку також не спадає активність, за добу там відбито 17 ворожих атак у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Теги: #техніка #ворог #таврійський_напрямок

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