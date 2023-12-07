Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

За затвердженими Вищим антикорупційним судом (ВАКС) угодами про визнання вини два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ 40,26 млн грн, інформують у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

У повідомленні НАБУ зазначається, що це результат затверджених ВАКС угод про визнання вини, у рамках яких засуджені також зобов'язуються надати викривальні свідчення щодо всіх причетних до злочину осіб.

У НАБУ нагадують, що протягом 2016-2019 рр. організатори злочину забезпечили незаконний продаж майна ДП за участю посадовців Міністерства культури. Йдеться про 14 будівель і споруд на околиці Києва. Орієнтовна вартість майна - майже 42 млн грн.

Завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи були повернуті державі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уточнює, що 7 грудня 2023 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і двома особами: бенефіціарним власником низки товариств (який є одним з організаторів злочину) і колишнім першим заступником директора ДП "Національна кінематека України".

"Відповідно до угоди кошти обвинувачених у сумі 40,260 млн грн будуть перераховані у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів", - ідеться в повідомленні.

За вироком суду бенефіціарного власника низки товариств і колишнього першого заступника директора ДП "Національна кінематека України" визнано винними в придбанні за заниженою ціною нерухомості держпідприємства.

Одному з організаторів злочину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки. Колишньому першому заступнику директора держпідприємства призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Досудове розслідування щодо інших 5 осіб, серед яких ще один організатор злочину, заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.) та начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.), триває.