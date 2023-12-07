Умєров і Остін під час зустрічі обговорили стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік

У рамках робочого візиту до США міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, сторони обговорили стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік.

Як повідомляє Міноборони України, на зустрічі також були присутні голова Офісу президента України Андрій Єрмак, заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, заступник начальника Генштабу України генерал-майор Олександр Кириленко, посол України в США Оксана Маркарова.

Умєров подякував американському колезі за новий пакет допомоги, а також за лідерство в організації у Вашингтоні американсько-української конференції розвитку оборонних індустрій України.

Окремо міністри обговорили розвиток спільного оборонного співробітництва, залучення інвестицій у ВПК. Умєров наголосив на важливості проведення у Вашингтоні конференції розвитку оборонної індустрії. Цього разу у Вашингтоні зібралися представники понад 350 українських та американських виробництв.

"Українська зброя, техніка і технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об'єднати зусилля в боротьбі проти російського терору. Збільшення спроможностей виробництва озброєння і техніки в Україні - це також питання українських і національних інтересів", - наголосив Умєров.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили продовження підтримки України з боку США у 2024 році. Україна сподівається на позитивне рішення щодо цього.

Також обговорювалося посилення протиповітряної оборони. Як повідомили у відомстві, міністри оборони України та США обговорили також активізацію будівництва фортифікаційних споруд. Умєров поінформував Остіна про останні новини в цьому напрямі.

Умєров зазначив, що окремий пріоритет на наступний рік - це НАТО.

"Наша мета і завдання - привести Сили оборони у відповідність до принципів і стандартів Альянсу", - сказав міністр.