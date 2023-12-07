Події

10:41 07.12.2023

В Україні через бойові дії та з техпричин без світла 408 населених пунктів - Міненерго

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В Україні через бойові дії та з техпричин без світла 408 населених пунктів - Міненерго

Через бойові дії і технічні причини в Україні на ранок четверга знеструмлено 408 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас там зазначили, що обмежень електропостачання та планових відключень не застосовують у жодній з областей.

У Донецькій області за добу до електропостачання підключили три населених пункти, але без світла через обстріли залишаються 114 населених пунктів, 134,9 тис. точок обліку. У Запорізькій області знеструмлено 63 населених пункти (близько 26 тисяч споживачів), у Сумській - 54 (2,3 тис. точок обліку), у Херсонській - 45 (понад 26 тис. точок обліку), у Чернігівській - 19, у Харківській - 16,3 тис. абонентів.

Крім того, внаслідок бойових дій там пошкоджено газопровід-ввід середнього тиску, унаслідок чого понад 100 споживачів залишалися без газопостачання, але на ранок витік газу було усунуто і газопостачання налагоджено.

 

Теги: #бойові_дії #знеструмлення

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