Події

08:32 07.12.2023

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1120 окупантів, 18 танків, 26 бронемашин, 21 артсистему, 33 БПЛА, 32 одиниці авто і спецтехніки, інформує Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 336 230 (+1120) осіб, танків - 5618 (+18) од, бойових броньованих машин - 10482 (+26) од, артилерійських систем - 8045 (+21) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засобів ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33), крилаті ракети - 1571 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од, спеціальна техніка - 1156 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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