Україна сподівається, що до Різдва Конгрес США підтримає пакет анонсованої допомоги, повідомила посол Оксана Маркарова.

"Ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей днями, сподіваємося, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", - написала Маркарова у фейсбук в ніч на четвер.

За її словами, за необхідних для ухвалення рішення 60 голосів за початок роботи із законопроекту проголосували 49 сенаторів (47 демократів і 2 незалежних).

"Це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту найближчим часом. Представники Республіканської партії, які заздалегідь анонсували негативне голосування щодо міжнародної допомоги, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроект, в якому не буде питання південного кордону США змін у міграційній політиці", - зазначила посол.