Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

Президент України Володимир Зеленський наголосив на висуненні США підозри 4-м громадянам Росії за тортури громадянина США на окупованій території.

"Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці, українських правоохоронців та генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки - США висунули звинувачення чотирьом російським військовим, підозрюваним у скоєнні військового злочину - тортури громадянина США", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження. Аж до відповідного вироку. І наші інститути разом із партнерами активно працюють із цього приводу", - сказав він.

Раніше Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру у жорстокому поводженні з американським громадянином чотирма військовими, пов'язаними з РФ, інформують в Офісі генпрокурора.

"Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру в тортурах і жорстокому поводженні з американським громадянином чотирма пов'язаними з росією військовослужбовцями. Це перший випадок притягнення до відповідальності за військові злочини, скоєні під час російської агресії, в рамках юрисдикції іноземних країн", - повідомляється в телеграм. -каналі відомства у середу.

У повідомленні з посиланням на генпрокурора США наголошується, що це перший випадок притягнення до відповідальності згідно із законом США про військові злочини.

"Ідентифіковані чотири особи, підозрювані в тому, що вони викрали постраждалого з будинку, в якому він проживав у с. Мелове у Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Білі , загрожували сексуальним насильством та вбивством", - інформують у відомстві.