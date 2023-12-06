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21:51 06.12.2023

Заходи польської сторони щодо вирішення питання блокади, як і раніше, відсутні

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Заходи польської сторони щодо вирішення питання блокади, як і раніше, відсутні

Польська сторона затягує з комунікаціями щодо можливості розблокування кордону з Україною, найімовірніше, що зміни можуть відбутися вже після призначення в Польщі нового уряду, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є два варіанти: або вони зараз закривають усю комунікацію якимось чином і чекають понеділок-вівторок (11-12 грудня - ІФ-У), коли прийде новий прем'єр-міністр, або вони зараз якесь вольове рішення ухвалять. Але, чесно кажучи, ми не бачимо жодних активних заходів з їхнього боку, що вони це зроблять", - сказав він у кулуарах щорічного форуму корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві в середу.

На думку Деркача, польська сторона очікувала на позицію засідання Ради міністрів транспорту ЄС, яке відбулося 4 грудня, проте "почули вони те, що, напевно, їм не дуже сподобалося".

Заступник голови Мінвідновлення нагадав, що Єврокомісія підтвердила позицію щодо збереження "транспортного безвізу" і заявила навіть про те, що угоду має бути пролонговано. Він додав, що дуже багато країн Європейського Союзу підтримали Україну і попросили Польщу розблокувати кордон.

"Тому ми чекали якоїсь комунікації від польської сторони по приїзду. Вони тільки вчора приїхали, сьогодні має бути в них розмова в Сеймі і в уряді, чекаємо їхньої реакції з протестувальниками, але, за великим рахунком, не бачимо якоїсь зворотної комунікації", - описав Деркач поточну ситуацію.

Він зазначив, що українська сторона офіційно надсилає листи про порушення, проте вони залишаються без відповіді.

Заступник глави Мінвідновлення також підтвердив, що українська сторона технічно готова внести до "еЧерги" узгоджені з польськими протестувальниками зміни терміном на місяць і повідомила про це Єврокомісію та польський уряд.

Він уточнив, що відкрито пункт пропуску (ПП) "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок і технічно підготовлено можливість окремої реєстрації порожніх вантажівок на ПП "Ягодин - Краковець" і зупинки загальної реєстрації на електронну чергу на ПП "Нижанковичі - Мальховіце", щоб зробити її спрощеною по приїзду на кордон.

"Тобто реєстрація все одно буде, тому що систему ми не будемо знімати. Але це на один місяць. Це технічно готово, ми про це всіх повідомили протестувальників, ЄС і уряд Польщі. Чекаємо відповіді. Жодної відповіді поки що немає", - наголосив Деркач.

Він зазначив, що пропозиція протестувальників, щоб ПП "Угринів - Долгобичув" і "Нижанковичі - Мальховіце" працювали тільки для перевізників країн ЄС, є дискримінацією і є неприйнятною, і таку позицію підтвердив Євросоюз.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. У четвер, 22 листопада, блокада україно-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика".

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи про її продовження до лютого.

 

 

Теги: #блокада #польща #переговори

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