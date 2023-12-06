Події

17:57 06.12.2023

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

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У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

Новорічну ялинку відкрито в центрі Києва на Софійській площі в п'ятницю.

"Сьогодні, за традицією, у день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни", - написав мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, київська ялинка, як і минулого року, штучна, висотою 12 метрів. Її встановили та прикрасили коштом меценатів.

"Тема локації - "Хоробрі серця", присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних і жовтих сердець. На верхівці - Герб України - символ нашої державності, національної гідності та сили. Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Але маленькі ялинки, прикрашені жовтими та синіми серцями. За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на пам'ять", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, монтаж ялинки було розпочато 3 грудня. Планується, що вона простоїть до 10 січня 2024 року.

На Різдво і Новий Рік у Києві не буде масових заходів - ні ярмарків, ні святкувань. Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме як зазвичай із 00:00 до 05:00.

 

Теги: #кличко #київ #ялинка

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