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16:29 06.12.2023

Німеччина передала Києву вантажівку гумдопомоги, автомобілі та генератори - Кличко

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Німеччина передала Києву вантажівку гумдопомоги, автомобілі та генератори - Кличко

Баварія і район Шаролттенбруг м. Берлін передали столиці 20-тонну вантажівку гумдопомоги, 6 автомобілів, 2 генератори, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Баварія передала українській столиці 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та 6 автомобілів. Зокрема: 3 нові сучасні машини швидкої допомоги Renault, мікроавтобус Ford, пожежне авто Mercedes, автомобіль Iveco", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Мер додав, що передані машини працюватимуть із наступного тижня.

Своєю чергою Шарлотенбург передав 2 вантажні автомобілі - MAN і Mersedes, багатофункціональний комунальний агрегат Bobcat, 2 генератори та електроінструмент.

Кличко повідомив, що агрегат і автомобілі працюватимуть в одному з районів Києва, генератори та електроінструмент отримає керуюча компанія району.

"Дякуємо нашим друзям із Німеччини та всім міжнародним партнерам за всебічну підтримку і дуже важливу для столиці допомогу! Адже в умовах війни місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації", - зазначив Кличко.

 

Теги: #кличко #німеччина #гумдопомога

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