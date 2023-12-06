Мінкультури має намір ініціювати формування реанімаційного пакета допомоги для пам'яток культури України

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) має намір ініціювати формування реанімаційного пакета допомоги для пам'яток культури України.

"Наша культурна спадщина сьогодні потерпає не лише від природних факторів, а й антропогенного чинника - бойових дій. Станом на сьогодні постраждало 863 пам'ятки, 119 із них - національного значення, 674 - місцевого. Наше завдання сьогодні - зберегти спадщину в належному стані, щоб мати змогу донести до людей необхідну культурно-освітню послугу. Тож МКІП ініціюватиме формування реанімаційного пакета допомоги для пам'яток України", - наводить слова в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Також, за його словами, 2024 року міністерство очікує отримати близько 250 млн грн надходжень від ліцензій на гральний бізнес, які буде спрямовано на невідкладні роботи зі збереження культурної спадщини.

Водночас Карандєєв окреслив виклики у сфері реставрації культурної спадщини, основним з яких є брак державного фінансування.

"Наразі в нас налагоджено тісний контакт з італійськими партнерами, зокрема, на урядовому рівні. Відповідні рішення, ухвалені щодо Одеси, Маріуполя та Чернігова, дозволять нам планувати певні роботи. Але вони відбудуться після завершення війни", - додав чиновник.

Він також вважає, що методика фіксації руйнувань, завданих об'єктам культурної спадщини внаслідок бойових дій, потребує уніфікації.

"Наразі цей процес оцінки збитків відбувається із залученням різних волонтерських організацій, зокрема іноземних, унаслідок чого системи збору даних і протоколювання є різними", - констатував він.

Крім того, в. о. міністра поскаржився, що нині в Україні бракує професійних реставраторів, які спеціалізуються на об'єктах нерухомої спадщини.