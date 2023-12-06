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14:28 06.12.2023

Велика Британія запровадила санкції проти низки компаній і фізичних осіб, пов'язаних з оборонним виробництвом РФ, імпортом, продажем нафти

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Велика Британія запровадила санкції проти низки компаній і фізичних осіб, пов'язаних з оборонним виробництвом РФ, імпортом, продажем нафти

Влада Великої Британії оголосила про внесення до санкційних списків низки компаній і фізичних осіб, пов'язаних із російським оборонним виробництвом, продажем нафти, імпортом Росією товарів.

У пресрелізі британського МЗС зазначено, що під санкціями опинилися "іноземні військові постачальники, які експортують обладнання та деталі до Росії", а також "російські виробники та імпортери озброєнь".

Зазначено, що 31 фізична та юридична особа, яка фігурує у списках, пов'язана з розробленням і виробництвом безпілотників і компонентів ракет, а також імпортом ключових електронних компонентів. Серед фігурантів санкцій - кілька директорів відповідних компаній та їхні найближчі родичі.

"Сьогоднішній пакет представлений у зв'язку з тим, що лідери "Великої сімки" мають обговорити й узгодити додаткові заходи, спрямовані на подальше скорочення доходів, необхідних Росії для фінансування воєнної машини Путіна; позбавити Росію доступу до ресурсів для її військової та промислової бази; і продемонструвати Росії, що за шкоду, яку вона заподіяла Україні, треба заплатити ціну", - ідеться у пресрелізі.

Зокрема, обмежувальні заходи торкнулися Авіамоторного науково-технічного комплексу "Союз", АТ "Науково-виробниче підприємство "Радар ммс", Воткінського заводу, ВАТ "Радіотехкомплект", АТ "Ратеп", ТОВ "Аероскан".

Під санкціями опинилися члени ради правління комплексу "Союз": Олександр Арутюнов, Дмитро Бабан, Камо Гукасян, Михайло Бичков, Семен Симонян та інші. Власника ТОВ "ЦСТ" Олександра Захарова, а також власника підприємства "Аероскан", що випускає безпілотні системи, Микиту Захарова також занесено до списків.

До чорних списків додали також компанії КНР, Білорусі, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану, що сприяють поставкам до РФ продукції військового призначення. Списки поповнили чотири структури, що базуються в ОАЕ й допомагають РФ у торгівлі нафтою.

Крім того, британська влада запровадила санкції проти трьох осіб і структур, пов'язаних із ПВК "Вагнер", включно з диверсійно-штурмовою розвідувальною групою (ДШРГ) "Русич" і одним із її ватажків Яном Петровським.

Теги: #санкції #велика_британія

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