UNBROKEN планує завершити реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах у листопаді

Реабілітаційний центр UNBROKEN ("Незламні") планує завершити реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах (Львівська обл.) в листопаді.

Як повідомляє преслужба центру UNBROKEN, в межах проєкту передбачено реконструкцію будівлі центру медичної реабілітації з добудовою нових корпусів. Площа об’єкта зросте майже вдвічі – до 9 тис. кв. м.

"У центрі буде облаштовано 105 ліжкомісць, він стане найбільшим у екосистемі UNBROKEN", - повідомляє пресслужба.

Реконструкція центру розпочалася в січні 2025рок. Наразі вже завершено роботи з заливання фундаментів нових корпусів і будівлі басейну, розпочато реконструкцію приміщень.

Проєкт реалізується в рамках литовської державної програми підтримки реабілітації та реінтеграції українських ветеранів Центральним агентством управління проєктами Литви (CPVA) за фінансування Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги (Литва).

Як повідомлялося, відновлення реабілітаційного центру у Брюховичах передбачалося меморандумом між Українським Червоним Хрестом, Львівською міськрадою та урядом Литви.

Проєкт Національного реабілітаційного центру реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міськради.

Як повідомлялося, на реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах Литва виділила EUR5,6 млн через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги, Японський Червоний Хрест і німецьку організацію GIZ - по EUR2,5 млн.