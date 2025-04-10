Інтерфакс-Україна

Події

19:43 10.04.2025

Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

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Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ "Білоруськалій" щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи.

"Відповідно до рішення ВАКС, в дохід держави стягнуто: понад 70 тис. тонн калію хлористого; грошові кошти у розмірі екв. більш ніж 250 млн. грн.; 1 545 залізничних вагонів; 48% статутного капіталу ТОВ "Агророзквіт", - повідомляється на сайті Мінюсту в четвер.

Також підприємство позбавлено права на компенсацію вартості примусово відчуженого майна.

У відомстві відзначили, що "Білоруськалій" своїми діями сприяє веденню війни проти України, зокрема, через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу РФ. Крім того, компанія надавала транспортні засоби та приміщення для перебування українських дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій на територію Білорусі.

 

Теги: #мінюст #санкції #білоруськалій

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