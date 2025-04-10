Інтерфакс-Україна

Події

15:21 10.04.2025

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

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Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Перед початком зустрічі, що буде проводитися на рівні міністрів оборони, Умєров сказав: "Я сподіваюсь, це буде продуктивно".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Згідно з програмою, опублікованою на сайті НАТО, о 14:00 (час за Брюсселем) заплановано приїзд міністрів і заяви до ЗМІ.

О 15:00 (час за Брюсселем) безпосередньо почнеться зустріч Коаліції охочих на сесії міністрів оборони. Заплановано вступне слово міністра оборони Франції та міністра оборони Великобританії.

Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі головуватиме на новій зустрічі контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

27 березня у Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у ньому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Києві 4 квітня відбулися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Повідомлялося, що зустрічі пройшли на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолював генерал Бюркар, з британського — адмірал Радакін.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з ними повідомив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів.

Теги: #умєров #coalition_of_the_willing

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