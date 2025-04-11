Інтерфакс-Україна

Політика

14:40 11.04.2025

Умєров: Гегсет брав участь у "Рамштайні", це означає, що США продовжує надавати допомогу і не стоїть осторонь від нас

1 хв читати
Умєров: Гегсет брав участь у "Рамштайні", це означає, що США продовжує надавати допомогу і не стоїть осторонь від нас

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство у 27-му "Рамштайні", а також виокремив важливість участі глави Пентагону Піта Гегсета онлайн.

"Ми також маємо нашого колегу з США, який брав участь в UDCG, що означає, що США продовжує надавати допомогу у сфері безпеки і не стоїть осторонь від нас", - сказав Умєров на пресконференції після засідання.

За словами Умєрова, зустріч "була продуктивною, ефективною та результативною".

Теги: #умєров #рамштайн #гегсет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 11.04.2025
Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

14:13 11.04.2025
Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

11:29 11.04.2025
На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

10:56 11.04.2025
Гілі та Пісторіус відкрили 27-ме засідання у форматі "Рамштайн"

Гілі та Пісторіус відкрили 27-ме засідання у форматі "Рамштайн"

15:21 10.04.2025
Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

13:24 03.04.2025
Умєров закликав партнерів надати більше зброї Україні: Ми маємо чіткий план дій, щоб примусити РФ до реальних переговорів

Умєров закликав партнерів надати більше зброї Україні: Ми маємо чіткий план дій, щоб примусити РФ до реальних переговорів

14:39 31.03.2025
Умєров задекларував 4,9 млн грн доходів у 2024 році

Умєров задекларував 4,9 млн грн доходів у 2024 році

10:38 31.03.2025
Глави Міноборони України і Нідерландів обговорили посилення безпеки у повітрі, на морі та співпрацю в ОПК

Глави Міноборони України і Нідерландів обговорили посилення безпеки у повітрі, на морі та співпрацю в ОПК

18:39 29.03.2025
Гегсет приводив дружину на конфіденційні переговори з іноземними військовими високопосадовцями - ЗМІ

Гегсет приводив дружину на конфіденційні переговори з іноземними військовими високопосадовцями - ЗМІ

18:09 26.03.2025
Умєров у Франції обговорив з Лекорню військову допомогу та гарантії безпеки

Умєров у Франції обговорив з Лекорню військову допомогу та гарантії безпеки

ВАЖЛИВЕ

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, насамперед з США

ОСТАННЄ

Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат "Справи громад" та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у "Євросолідарності"

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

РФ пропонує США укладати угоду про копалини через Дмітрієва, вона передбачає часткове зняття санкцій – Зеленський

МЗС вітає ухвалення резолюції ПАРЄ "Російська агресивна війна проти України: необхідність притягнення до відповідальності та уникнення безкарності"

МЗС України про поновлення Нетребко у Королівському оперному театрі у Лондоні: закликаємо припинити надавати прихильникам Путіна платформу для пропаганди

ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

Мерц пообіцяв зробити ФРН стабільнішою та безпечнішою

Консерватори й соціал-демократи утворили коаліцію в Бундестазі

Тимчасове рішення по війні в Україні дасть час сторонам на перегрупування – конгрессвумен Спартц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА