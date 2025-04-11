Умєров: Гегсет брав участь у "Рамштайні", це означає, що США продовжує надавати допомогу і не стоїть осторонь від нас

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство у 27-му "Рамштайні", а також виокремив важливість участі глави Пентагону Піта Гегсета онлайн.

"Ми також маємо нашого колегу з США, який брав участь в UDCG, що означає, що США продовжує надавати допомогу у сфері безпеки і не стоїть осторонь від нас", - сказав Умєров на пресконференції після засідання.

За словами Умєрова, зустріч "була продуктивною, ефективною та результативною".