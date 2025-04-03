Умєров закликав партнерів надати більше зброї Україні: Ми маємо чіткий план дій, щоб примусити РФ до реальних переговорів

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників засідання міністрів оборони країн ЄС, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС, наголосив, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру.

"Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на росію та координувати наші дії у безпековій сфері. Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів", - написав він у Facebook.

За словами міністра, разом із союзниками Україна зосереджена на трьох ключових цілях: утримання лінії фронту; захист українського неба — створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії; розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

"Наголосив: більше зброї для України означає коротший шлях до миру. Нам потрібна підтримка в ключових напрямках: боєприпаси; ракети великої дальності; бронетехніка; авіація; засоби протиповітряної оборони.

Умєров окрему увагу приділив питанням оборонної промисловості. За його словами, Україна відкрита до спільних проєктів — як за "данською моделлю", так і в інших форматах.

"Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета — повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - наголосив він.