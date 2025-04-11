Інтерфакс-Україна

Події

16:05 11.04.2025

Лист про наміри приєднатися до нової "Коаліції РЕБ" підписали 11 держав - Умєров

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Лист про наміри приєднатися до нової "Коаліції РЕБ" підписали 11 держав - Умєров
Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

До створеної у межах формату "Рамштайн" нової ініціативи щодо підтримки радіоелектронної боротьби (РЕБ) приєдналися 11 держав, включно з Україною, повідомив міністр оборони Руустем Умєров.

"Сьогодні в межах засідання Контактної групи з питань оборони України разом зі своїм колегою міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом офіційно оголосив про запуск нової "Коаліції радіоелектронної боротьби". Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату "Рамштайн". До ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри", - написав він у Facebook.

Умєров зазначив, що "Коаліція РЕБ" зосередиться на: закупівлі обладнання; навчанні та підготовці фахівців; розробці політик та доктрин у сфері РЕБ.

Як підкреслив міністр, РЕБ - критично важливий компонент сучасної війни, і без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним.

"Запуск коаліції дась змогу координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони. Коаліція покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей", - додав він.

Теги: #умєров #коаліція_реб #рамштайн

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