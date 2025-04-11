Інтерфакс-Україна

Події

20:06 11.04.2025

Умєров про підсумки "Рамштайну": Нові кроки підтримки від партнерів і створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини

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Умєров про підсумки "Рамштайну": Нові кроки підтримки від партнерів і створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував результати 27 засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", зокрема створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини і нові кроки підтримки від партнерів.

У дописі на сторінці у соцмережі Фейсбук Умєров зазначив, що з моменту попередньої зустрічі партнери анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні.

"51 країна світу обʼєдналась сьогодні для допомоги України. Вдячний Великій Британії та Німеччині за лідерство на засіданні. Дякую моїм добрим друзям Джону Гілі та Борису Пісторіусу особисто за те, що робота в рамках Рамштайну продовжується", - зазначив міністр.

Він повідомив, що за підсумками зустрічі партнери оголосили про такі нові кроки підтримки:

Німеччина: у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро.

Велика Британія надасть допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

Норвегія надала 100 млн фунтів стерлінгів на фінансування пакету допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом, Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 млрд євро. Також оголосила про 1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.

Бельгія оголосила про виділення пакету військової допомоги вартістю 1 мільярд євро.

Данія оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже 900 млн євро.

Литва планує виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.

Естонія найближчим часом надасть Україні десять тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.

"Ще один важливий результат засідання — створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини. Це важливе рішення, яке відповідає вимогам часу та посилює наших воїнів на фронті", - зазначив Умєров.

 

 

Теги: #умєров #рамштайн #підсумки

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