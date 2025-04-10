Інтерфакс-Україна

Події

19:06 10.04.2025

США отримали пропозиції стосовно мит від понад 15 країн

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США отримали пропозиції стосовно мит від понад 15 країн

Понад 15 держав направили пропозиції Вашингтону, націлені на те, щоб уникнути підвищених мит, повідомив у четвер директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт.

"Ми вже отримали конкретні пропозиції від понад 15 країн", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Хассетта, адміністрація вивчить ці пропозиції і вирішить, чи достатньо вони хороші, щоб передавати їх на розгляд президента США Дональда Трампа.

Тим часом він зазначив, що кількість країн, які виявили бажання вести переговори з питання мит, набагато вища, ніж кількість держав, які вже виступили з конкретною пропозицією.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення митних тарифів на імпорт стосовно більш ніж 75 країн, які запросили діалог з цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни будуть платити мита в мінімальному розмірі - 10%.

Теги: #мита #пропозиції #сша

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