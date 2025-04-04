Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

Країни Європи не зніматимуть санкції з РФ, переконаний президент України Володимир Зеленський, і висловлює сподівання, що США не лише не послаблять, а посилять санкційний тиск на РФ.

"Європа не буде знімати санкції. На мою особисту думку, їхня економіка (РФ – ІФ-У) дуже залежить від саме європейських санкцій. Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій, а навпаки зроблять кроки щодо посилення. І щоденні удари, і сьогоднішні, і балістичний удар сьогоднішній, тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна, це змусить їх зупинитися, зупинити гарячу фазу цієї війни, припинення вогню", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

Президент додав, що українська сторона знає, як працюють санкції і їй відомо, чому глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмітрієв був у США "і не тільки", оскільки головне питання РФ – як вивести $300 млрд заморожених активів.

"Нам відомо, всі деталі не буду говорити, що вони (росіяни – ІФ-У) хочуть, навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну на цю суму ($300 млрд), якщо ці лідери зможуть допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах", - пояснив Зеленський.

За його словами, йдеться мова про авіабудування західних партнерів і інші речі. Але важливо, що заморожені активи знаходяться в Європі, і "Європа не збирається їх віддавати русскім".

"Ви все знаєте, чого хоче Росія, всі санкції - вони достатньо публічні. Але ми сприймаємо все це як можливість такого хитрого хабаря. Знайшли просто такий формат. Думаю, що їм не вдасться", - додав голова держави.

3 квітня повідомлялося, що глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмітрієв, який є економічним переговорником Володимира Путіна з США, підтвердив свій візит до Вашингтону для перемовин з американськими урядовцями. "Якою б не була ваша політика - діалог між США та Росією має значення", – зазначив переговірник Путіна. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США зняли санкції з Дмітрієва заради його візиту до США на переговори.

Агентство Reuters із посиланням на неназваних американських чиновників написало, що Дмітрієв 2 квітня вже зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, але результати перемовин невідомі.