Інтерфакс-Україна

Події

21:15 04.04.2025

Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

2 хв читати
Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

Країни Європи не зніматимуть санкції з РФ, переконаний президент України Володимир Зеленський, і висловлює сподівання, що США не лише не послаблять, а посилять санкційний тиск на РФ.

"Європа не буде знімати санкції. На мою особисту думку, їхня економіка (РФ – ІФ-У) дуже залежить від саме європейських санкцій. Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій, а навпаки зроблять кроки щодо посилення. І щоденні удари, і сьогоднішні, і балістичний удар сьогоднішній, тому доказ, що потрібні сильні санкційні кроки проти Путіна, це змусить їх зупинитися, зупинити гарячу фазу цієї війни, припинення вогню", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

Президент додав, що українська сторона знає, як працюють санкції і їй відомо, чому глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмітрієв був у США "і не тільки", оскільки головне питання РФ – як вивести $300 млрд заморожених активів.

"Нам відомо, всі деталі не буду говорити, що вони (росіяни – ІФ-У) хочуть, навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну на цю суму ($300 млрд), якщо ці лідери зможуть допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах", - пояснив Зеленський.

За його словами, йдеться мова про авіабудування західних партнерів і інші речі. Але важливо, що заморожені активи знаходяться в Європі, і "Європа не збирається їх віддавати русскім".

"Ви все знаєте, чого хоче Росія, всі санкції - вони достатньо публічні. Але ми сприймаємо все це як можливість такого хитрого хабаря. Знайшли просто такий формат. Думаю, що їм не вдасться", - додав голова держави.

3 квітня повідомлялося, що глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмітрієв, який є економічним переговорником Володимира Путіна з США, підтвердив свій візит до Вашингтону для перемовин з американськими урядовцями. "Якою б не була ваша політика - діалог між США та Росією має значення", – зазначив переговірник Путіна. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США зняли санкції з Дмітрієва заради його візиту до США на переговори.

Агентство Reuters із посиланням на неназваних американських чиновників написало, що Дмітрієв 2 квітня вже зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, але результати перемовин невідомі.

 

Теги: #санкції #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 04.04.2025
Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

21:44 04.04.2025
США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

21:35 04.04.2025
ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

21:23 04.04.2025
Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

19:05 04.04.2025
Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

16:36 04.04.2025
СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

16:02 04.04.2025
Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

14:07 03.04.2025
Київрада закликала владу скасувати незаконні санкції проти Порошенка, припинити тиск на бойових командирів та місцеве самоврядування

Київрада закликала владу скасувати незаконні санкції проти Порошенка, припинити тиск на бойових командирів та місцеве самоврядування

02:27 02.04.2025
Тариф на імпорт у 500% за купівлю нафтопродуктів з Росії запропонований сенаторами США

Тариф на імпорт у 500% за купівлю нафтопродуктів з Росії запропонований сенаторами США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

ОСТАННЄ

Двоє поранених дітей в Кривому Розі у важкому стані, медики рятують їхні життя – райадміністрація

Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

Україну обрали до чотирьох органів ООН – Сибіга

Нідерланди планують інвестувати 1,1 млрд євро в оборонну промисловість та посилити співпрацю з Україною

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

В медзакладах Кривого Рогу внаслідок ракетного удару понад 34 постраждалих, серед них немовля – влада

Сибіга про удар по Кривому Рогу: Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової цілі

Рубіо: Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА