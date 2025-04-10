Інтерфакс-Україна

Події

19:54 10.04.2025

Навчання в ЄС пройшли вже 73 тис. українських військових

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Навчання в ЄС пройшли вже 73 тис. українських військових

Місія ЄС з надання військової допомоги Україні забезпечила на поточний момент навчання вже 73 тисячі українських військових, повідомляється у пресрелізі за результатами 10-ої зустрічі Ради асоціації між ЄС та Україною, опублікованому на сайті представництва ЄС в Україні у четвер.

"Рада асоціації привітала загальну підтримку у розмірі майже 144 млрд євро, що її ЄС та його країни-члени надали Україні від початку загарбницької війни Росії, з яких 49,6 млрд євро складає військова допомога. Також вона привітала навчання й тренування ЗСУ, проведені Місією ЄС з надання військової допомоги Україні; в результаті на цей момент навчання пройшли 73 тисячі військових", - йдеться в повідомленні.

Євросоюз вкотре наголосив на своїй рішучості задовольнити вкрай актуальні й термінові військо-оборонні потреби України.

"Йдеться, зокрема, про надання боєприпасів і ракет, а також зобов’язання зміцнити здатність країни захищати свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Рада асоціації підкреслила стратегічну важливість інтенсифікації роботи з подальшої підтримки й розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС; така співпраця має відбуватися згідно з усіма модальностями, що їх буде погоджено, і брати до уваги безпеково-оборонні інтереси усіх країн-членів у відповідності до Договорів. Євросоюз підкреслив: згідно зі Спільними безпековими зобов’язаннями між ЄС та Україною, він разом із партнерами залишається відданим довгостроковому внеску у стійку підтримку безпеки й оборони України, що допоможе країні захистити себе, стримати акти агресії та протистояти дестабілізаційним зусиллям у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС також привітала відкриття у вересні 2024 року в Києві Офісу оборонних інновацій і роботу щодо його розширення.

 

Теги: #навчання #єс #військові

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