РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО

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Ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники, повідомив засновник та СЕО корпорації Андрій Здесенко.

"Сьогодні прямим влучанням було повністю знищено частину наших складів Biosphere Corporation у Дніпрі. Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати вогню поширитись на наші виробництва – наше серце та душу компанії", – написав Здесенко у Facebook.

Він зазначив, що цей удар вартував життя одному зі співробітників корпорації.

"Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На жаль, є поранені, і наразі відомо про одного загиблого співробітника… Мої щирі співчуття рідним та близьким! Зараз розшукуємо людей, ліквідовуємо наслідки пожежі, оцінюємо масштаби втрат", – описав він ситуацію.

Здесенко додав, що, враховуючи можливість атак РФ, частину виробництва та складів було заздалегідь перенесено по іншим обʼєктам в Україні, але все одно втрати дуже болючі.

"Просто немає слів. Ми створювали це роками. Це великі інвестиції, наша праця, наша команда", – зазначив СЕО.

Він подякувв злагодежній та оперативній роботі ДСНС та медикам.

"Команда Біосфери на місці. Я на звʼязку із мером міста та головою ОВА. Всі займаються своїми завданнями та сприяють ліквідації наслідків атаки та допомозі людям", – підкреслив Здесенко, додавши, що компанія вийде з офіційною комунікацією для партнерів найближчим часом.

Як повідомлялося з посиланням на Андрія Здесенка, корпорація "Біосфера", одна з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує у 2025 році збільшити виторг у середньому на 20% у порівнянні з 2024 роком – мінімум до 8,5 млрд грн. За його словами, у минулому році 70% виторгу прийшлось на Україну, 30% – за кордоном, але амбіція корпорації досягти паритету. Говорячи, зокрема, про розвиток виробництва чаю Graff, що більше року тому вийшов на ринок України, Здесенко повідомив, що у виробництво, обладнання, сировину інвестовано приблизно EUR5 млн. Він оцінив частку бренду Graff на ринку на рівні 3-5%, а під кінець року її планується довести до 10%.

Згідно з даними opendatadot, ТОВ "ІМО" ("Індустріальне миюче обладнання"), зареєстровано в Києві у 2016 році, а кінцевим бенефіциаром з грудня 2023 року є Здесенко з часткою 79%, тоді як Сергію Агібалову належить 20%.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі – понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.

Потужності корпорації в Україні представлені заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року було відкрито новий напрям FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші.