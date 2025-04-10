Інтерфакс-Україна

Події

19:36 10.04.2025

РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО

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РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО
Фото: facebook

Ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники, повідомив засновник та СЕО корпорації Андрій Здесенко.

"Сьогодні прямим влучанням було повністю знищено частину наших складів Biosphere Corporation у Дніпрі. Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати вогню поширитись на наші виробництва – наше серце та душу компанії", – написав Здесенко у Facebook.

Він зазначив, що цей удар вартував життя одному зі співробітників корпорації.

"Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На жаль, є поранені, і наразі відомо про одного загиблого співробітника… Мої щирі співчуття рідним та близьким! Зараз розшукуємо людей, ліквідовуємо наслідки пожежі, оцінюємо масштаби втрат", – описав він ситуацію.

Здесенко додав, що, враховуючи можливість атак РФ, частину виробництва та складів було заздалегідь перенесено по іншим обʼєктам в Україні, але все одно втрати дуже болючі.

"Просто немає слів. Ми створювали це роками. Це великі інвестиції, наша праця, наша команда", – зазначив СЕО.

Він подякувв злагодежній та оперативній роботі ДСНС та медикам.

"Команда Біосфери на місці. Я на звʼязку із мером міста та головою ОВА. Всі займаються своїми завданнями та сприяють ліквідації наслідків атаки та допомозі людям", – підкреслив Здесенко, додавши, що компанія вийде з офіційною комунікацією для партнерів найближчим часом.

Як повідомлялося з посиланням на Андрія Здесенка, корпорація "Біосфера", одна з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує у 2025 році збільшити виторг у середньому на 20% у порівнянні з 2024 роком – мінімум до 8,5 млрд грн. За його словами, у минулому році 70% виторгу прийшлось на Україну, 30% – за кордоном, але амбіція корпорації досягти паритету. Говорячи, зокрема, про розвиток виробництва чаю Graff, що більше року тому вийшов на ринок України, Здесенко повідомив, що у виробництво, обладнання, сировину інвестовано приблизно EUR5 млн. Він оцінив частку бренду Graff на ринку на рівні 3-5%, а під кінець року її планується довести до 10%.

Згідно з даними opendatadot, ТОВ "ІМО" ("Індустріальне миюче обладнання"), зареєстровано в Києві у 2016 році, а кінцевим бенефіциаром з грудня 2023 року є Здесенко з часткою 79%, тоді як Сергію Агібалову належить 20%.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі – понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.

Потужності корпорації в Україні представлені заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Наприкінці 2023 року було відкрито новий напрям FOOD із власним виробництвом Cupsoul, представлений такими брендами чаю, як Graff, Ritz Barton та інші.

 

 

Теги: #руйнування #біосфера #обстріл

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