ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення "взаємних тарифів", заявивши, що Європа "хоче дати переговорам шанс".

"Завершуючи ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку з боку наших держав-членів, ми призупинимо їх на 90 днів. Якщо переговори не будуть задовільними, наші контрзаходи почнуть діяти. Триває підготовча робота щодо подальших заходів протидії", - написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Вона додала, що "всі варіанти залишаються на столі".