Угорська влада назвала однією з версій спалаху ящуру "застосування біологічної зброї"

Зафіксований навесні спалах ящуру на фермі в Угорщині, можливо, стався внаслідок застосування розробленого в лабораторії вірусу, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на владу країни.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуяш повідомив журналістам, що влада вивчає всі можливі версії події.

"Наразі не можна виключати, що вірус - не природного походження, а був розроблений у лабораторії", - сказав він. За словами Гуяша, тому влада не виключає, що поширення ящуру сталося через "застосування біологічної зброї".

Чиновник також додав, що це припущення ґрунтується на даних, отриманих із зарубіжної лабораторії. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Перші випадки ящуру було зафіксовано в середині березня на фермі в регіоні Дьйор-Мошон-Сопрон на кордоні з Австрією і Словаччиною. У зв'язку з інцидентом в обох країнах було ухвалено рішення про закриття кількох прикордонних переходів з Угорщиною. Подібних спалахів масового захворювання худоби в Угорщині не було вже понад 50 років, зазначає Sky News.