США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує посилення санкційного тиску щодо РФ з боку США найближчим часом, що має змусити російську сторону припинити вогонь.

"Якщо ще не зареєстрований відповідний закон в Конгресі, я думаю, відповідні сильні кроки будуть найближчим часом. Ми дуже цього очікуємо, я не хочу говорити від кого, але ми розуміємо від кого. Ми про це говорили - це посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І, безумовно, перший крок до закінчення – це припинення вогню ", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

"Я знаю, що, принаймні, в нас є така інформація, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимося, чи це буде, це не пророцтво, це просто інформація, яка є… І я так дійсно вважаю, що ці кроки можуть вплинути на росіян щодо припинення вогню", - додав він.

Президент подякував американським конгресменам, адміністрації, президенту за те, що вони не припиняють допомогу і обмін розвідувальними даними. "А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків", - сказав Зеленський.