Інтерфакс-Україна

Події

18:48 10.04.2025

У Дніпрі один загиблий і п'ятеро поранених, у Нікополі 13 постраждалих внаслідок ударів РФ

1 хв читати
У Дніпрі один загиблий і п'ятеро поранених, у Нікополі 13 постраждалих внаслідок ударів РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

П'ять мирних жителів міста Дніпра і 13 жителів міста Нікополя (Дніпропетровська обл.) отримали поранення внаслідок російських обстрілів у четвер, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Відомо про 5 поранених через ракетний удар по Дніпру. Всі госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті", - написав Лисак в Телеграм.

П’ятеро поранених у Нікополі госпіталізовані, з них четверо – у важкому стані. "16-річного хлопця та чоловіка старшого віку направили до медзакладів Дніпра. Решта потерпілих оговтуватися буде вдома", - розповів голова обладміністрації.

Під обстріли попали також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади Нікопольського району. "Агресор спрямував на міста та села понад 30 дронів-камікадзе. Обстріляв також з артилерії. Серед пошкодженого – магазин, 2 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 підприємства, інфраструктура", - повідомив Лисак.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих у Дніпрі, а також про 12 постраждалих у Нікополі.

Теги: #удари #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 08.04.2025
Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

14:28 05.04.2025
До 72 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Кривий Ріг, серед них 11 дітей

До 72 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Кривий Ріг, серед них 11 дітей

07:24 05.04.2025
Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

14:55 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

08:00 03.04.2025
До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу - Лисак

До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу - Лисак

22:41 02.04.2025
Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

08:09 02.04.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів в Дніпропетровській області

19:51 01.04.2025
Троє цивільних, серед них – підліток, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Нікополя

Троє цивільних, серед них – підліток, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Нікополя

07:44 01.04.2025
Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

13:14 31.03.2025
РФ порушує енергетичне припинення вогню і робить все, щоб війна не завершувалася, – Єрмак

РФ порушує енергетичне припинення вогню і робить все, щоб війна не завершувалася, – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Коаліція охочих обговорює формат можливої місії в Україні

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

ОСТАННЄ

UNBROKEN планує завершити реконструкцію реабілітаційного центру в Брюховичах у листопаді

Україна до 2030 р. планує повернути до продуктивного використання 80% замінованих земель - Свириденко

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму

Через удар ворожого безпілотника по Ізюму постраждала мирна жителька

В ПП "Шегині" тимчасово обмежено рух авто

На "Рамштайні" основним питанням буде посилення ППО – Умєров

Кількість загиблих під час обвалення даху в нічному клубі в Домінікані зросла до 218

НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

Міністр оборони Великої Британії відкрив зустріч "Коаліції охочих": Ми маємо чіткі цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА