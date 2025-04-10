У Дніпрі один загиблий і п'ятеро поранених, у Нікополі 13 постраждалих внаслідок ударів РФ

Фото: Дніпропетровська ОВА

П'ять мирних жителів міста Дніпра і 13 жителів міста Нікополя (Дніпропетровська обл.) отримали поранення внаслідок російських обстрілів у четвер, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Відомо про 5 поранених через ракетний удар по Дніпру. Всі госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті", - написав Лисак в Телеграм.

П’ятеро поранених у Нікополі госпіталізовані, з них четверо – у важкому стані. "16-річного хлопця та чоловіка старшого віку направили до медзакладів Дніпра. Решта потерпілих оговтуватися буде вдома", - розповів голова обладміністрації.

Під обстріли попали також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади Нікопольського району. "Агресор спрямував на міста та села понад 30 дронів-камікадзе. Обстріляв також з артилерії. Серед пошкодженого – магазин, 2 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 підприємства, інфраструктура", - повідомив Лисак.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих у Дніпрі, а також про 12 постраждалих у Нікополі.