Інтерфакс-Україна

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17:27 04.04.2025

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

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США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо
Фото: https://www.president.gov.ua/

Конгрес США вже почав розробку законопроєкту про писилення санкційного тиску на РФ в разі, якщо та не продемонструє готовність до миру та компромісів протягом найближчих тижнів, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати. У нас є певний час, який ми чекаємо. Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони готові до миру, чи ні. І час уже підходить. А Конгрес уже почав працювати над законопроектом про підвищення санкцій, і уже буде рости тиск від Капітолію… Але давайте будемо сподіватись що вони готові до миру. Нам треба почути відповідь", - сказав Рубіо журналістам у п'ятницю.

За його словами, "скоро ми будемо знати - через тижні, не місяці - чи Росія готова до миру… США мають знати, чи Росія готова до миру". "Якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створити простір для переговорів, тоді скоро, не через півроку, Росія і Путін матимуть ухвалити рішення, чи вони готові до миру, чи ні. Я сподіваюсь, що вони готові і це буде добре", - сказав держсекретар.

Рубіо заголосив, що якщо РФ обере тактику очікування і затягування, то США не будуть в цьому зацікавлені, "і президент Трамп не буде падати в пастку безкінечних переговорів".

На уточнююче питання, скільки США будуть ще чекати кроків від РФ, держсекретар відповів: "Я думаю що ми говоримо про тижні зараз… Не можу сказати конкретних дат, але ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів, але знову ж таки, ми ближче до миру, тому що зараз обидві сторони говорять одна з одною".

"Це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, ви припиняєте битися, і ви потім пропонуєте знову ж такі умови, на котрих ви хочете зупинити війну, і це має бути адекватні умови. Якщо вони не зацікавлені мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумаєте якесь виправдання… Ми готові до різних варіантів, але ми сподіваємося що це не буде просто затягуванням часу… Ми хочемо знати, чи вони хочуть миру, чи ні. Якщо так, то є спосіб цього домогтись. Якщо ні – добре, ми маємо знати якнайраніше, щоби ми підігнали нашу політику під це", - сказав Рубіо.

Він назвав переговори "єдиним способом закінчити війну" і відзначив, що "обидві сторони ідуть на компроміс".

Держсекретар США також повідомив, що американська сторона наразі спостерігає, чи РФ готова до миру. "Ми дивимося на їх дії - не слова, а їх дії будуть показувати, що вони серйозно ставляться до цього… В мене були дзвінки з міжнародними лідерами… Якщо мир реальний, ми будемо про це знати. Якщо ніхто не зацікавлений в мирі, ми теж будемо це знати і будемо ухвалювати рішення на цій базі. І є певні хороші ознаки, так і погані ознаки", - сказав Рубіо.

Теги: #рубіо #сша #війна #мир #санкції #рф

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