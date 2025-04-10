Інтерфакс-Україна

Події

16:27 10.04.2025

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

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Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) спростував інформацію про нібито плани переведення командувача Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Вадима Сухаревського на іншу посаду.

"У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського. Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Генштабу у четвер.

У відомстві додали, що Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача СБС ЗСУ.

Як повідомлялося, заступника головнокомандувача ЗСУ Сухаревського було призначено командувачем СБС наказом від 10 червня 2024 року.

Теги: #генштаб_зсу #сухаревський #спростування

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