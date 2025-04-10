Активи РФ мають залишатися знерухомленими до завершення війни і компенсації всіх збитків – рішення Ради асоціації Україна-ЄС

Рада асоціації Україна-ЄС наголосила, що російські активи, які підпадають під законодавство ЄС, мають залишатися знерухомленими доти, доки РФ не припинить свою загарбницьку війну проти України і не компенсує всі збитки, завдані війною, повідомляється у пресрелізі за результатами 10-ої зустрічі Ради асоціації, опублікованому на сайті представництва ЄС в Україні у четвер.

"Україна висловила свою вдячність за 16 пакетів обмежувальних заходів ЄС. Рада асоціації, своєю чергою, вкотре запевнила, що робота щодо санкцій продовжуватиметься, включаючи через зміцнення їхнього впровадження та запобігання їхньому обходу, а також за допомогою ухвалення подальших санкцій", - йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі підкреслили зобов’язання щодо того, що РФ та її керівництво мають бути притягненні до відповідальності у межах міжнародного права за ведення загарбницької війни проти України та інші вкрай тяжкі злочини.

"Рада асоціації привітала угоду між правовими експертами щодо технічних документів, які закладають підвалини до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - повідомляється на сайті представництва ЄС.