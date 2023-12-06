Події

12:29 06.12.2023

У центрі Одеси обвалився аварійний будинок, постраждалих немає - МВС

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У центрі Одеси обвалився один з під'їздів аварійного будинку, загиблих і постраждалих немає, інформують у МВС України.

"В Одесі обвалився будинок у центрі міста, на вулиці Базарній. Відбулося руйнування третього під'їзду аварійного житлового будинку з першого по третій поверхи", - йдеться в повідомленні міністерства в середу.

За інформацією МВС, рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей.

"На щастя, загиблих і постраждалих на місці руйнування не виявили", - уточнюється в повідомленні.

Теги: #обвал #одеса #будинок

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