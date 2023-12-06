Посол України в США пояснила причину скасування участі Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що "нічого катастрофічного" не сталося у зв'язку зі скасуванням участі президента України Володимира Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводить низку брифінгів. Сьогодні (5 грудня - ІФ-У) була запланована ціла низка внутрішніх закритих брифінгів, на яких виступав і секретар Остін, і інші представники адміністрації. Дійсно, була ідея до одного з кількох цих брифінгів, якби було можливо, долучитися. Ми, вся делегація, активно працюємо безпосередньо там. Сьогодні брифінгів було дуже багато, і саме через те, що на них обговорювали не лише питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі", - сказав посол в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що українська делегація провела велику кількість очних брифінгів і продовжить роботу в Конгресі в середу.