Події

10:11 06.12.2023

Умєров: ЗСУ пройшли першу й другу лінії оборони росіян

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Умєров: ЗСУ пройшли першу й другу лінії оборони росіян

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські військові пройшли першу й другу лінії оборони росіян і перебувають між другою й третьою.

"Ми продовжуємо відновлювати території. Є лінії оборони, ми вже пройшли через першу й другу і перебуваємо між другою й третьою", - сказав Умеров в інтерв'ю американському каналу FOX News.

Крім цього, міністр повідомив, що Україна має план деокупації своїх земель на наступний рік.

"Маємо план. Ми деокупували 50% нашої території, завдаємо поразки РФ на нашій землі, відновили території, звільнили їх. І тепер маємо план на 2024 рік", - сказав Умєров.

 

Теги: #оборона #умєров

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