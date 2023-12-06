Ribas Hotels Group і NUMO Development побудують апарт-готель в Івано-Франківській області

Ribas Hotels Group і NUMO Development уклали меморандум про спільне будівництво апарт-готелю Melis на 280 номерів у с. Яблуниця неподалік Буковеля (Івано-Франківська обл.).

"Ми невипадково обрали саме Івано-Франківську область для будівництва апарт-готелю. За нашими даними, у пікові місяці тут досить високе завантаження номерного фонду. Незважаючи на війну, регіон активно розвивається й має попит серед туристів у всі сезони. Також бачимо суттєвий розвиток усієї необхідної інфраструктури", - прокоментував плани засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко, чиї слова наведено в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, проєкт розробляла архітектурно-будівельна компанія Cosmos.in. Готельний комплекс буде розрахований на 300 номерів. У ньому буде два ресторани, конференц-зал на 50 осіб, коворкінг, спа-комплекс і басейн. Крім того, заплановано будівництво станції сортування сміття.

Завершення будівництва комплексу очікується 2026 року.

За даними партнерів, вартість номерів становитиме від $2,9 тис./кв. м. Прибутковість проєкту оцінюють у 16% річних, капіталізацію - від 30%.

Згідно з укладеним між партнерами меморандумом, NUMO Development відповідає за будівництво, оздоблення, продаж і клієнтську підтримку, тоді як Ribas Hotels Group контролює дотримання технічних норм і стандартів на всіх етапах, відповідає за креативну й архітектурну концепцію, дизайн і комплектацію готельного комплексу. Після введення об'єкта в експлуатацію Ribas Hotels Group управлятиме комплексом.

Як зазначено, партнери мають досвід співпраці: Ribas Hotels Group управляє готелем WOL.121 в Одесі, власником якого є засновник NUMO Development Максим Коган.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розроблення концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні й ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.