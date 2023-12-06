Події

09:35 06.12.2023

Ribas Hotels Group і NUMO Development побудують апарт-готель в Івано-Франківській області

2 хв читати

Ribas Hotels Group і NUMO Development уклали меморандум про спільне будівництво апарт-готелю Melis на 280 номерів у с. Яблуниця неподалік Буковеля (Івано-Франківська обл.).

"Ми невипадково обрали саме Івано-Франківську область для будівництва апарт-готелю. За нашими даними, у пікові місяці тут досить високе завантаження номерного фонду. Незважаючи на війну, регіон активно розвивається й має попит серед туристів у всі сезони. Також бачимо суттєвий розвиток усієї необхідної інфраструктури", - прокоментував плани засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко, чиї слова наведено в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, проєкт розробляла архітектурно-будівельна компанія Cosmos.in. Готельний комплекс буде розрахований на 300 номерів. У ньому буде два ресторани, конференц-зал на 50 осіб, коворкінг, спа-комплекс і басейн. Крім того, заплановано будівництво станції сортування сміття.

Завершення будівництва комплексу очікується 2026 року.

За даними партнерів, вартість номерів становитиме від $2,9 тис./кв. м. Прибутковість проєкту оцінюють у 16% річних, капіталізацію - від 30%.

Згідно з укладеним між партнерами меморандумом, NUMO Development відповідає за будівництво, оздоблення, продаж і клієнтську підтримку, тоді як Ribas Hotels Group контролює дотримання технічних норм і стандартів на всіх етапах, відповідає за креативну й архітектурну концепцію, дизайн і комплектацію готельного комплексу. Після введення об'єкта в експлуатацію Ribas Hotels Group управлятиме комплексом.

Як зазначено, партнери мають досвід співпраці: Ribas Hotels Group управляє готелем WOL.121 в Одесі, власником якого є засновник NUMO Development Максим Коган.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розроблення концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні й ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Теги: #івано_франківська #ribas_hotels_group #лупашко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 02.12.2023
В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

11:32 30.11.2023
Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

11:44 10.11.2023
Ribas Hotels Group виходить на ринок Казахстану й розширює свою присутність в Індонезії

Ribas Hotels Group виходить на ринок Казахстану й розширює свою присутність в Індонезії

15:27 02.11.2023
В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

14:21 02.11.2023
Ribas Hotels Group відкрила офіс у Києві та планує відкриття у Варшаві

Ribas Hotels Group відкрила офіс у Києві та планує відкриття у Варшаві

13:08 17.10.2023
Розвиток внутрішнього туризму стимулює будівництво великих апарт-готелів - думка

Розвиток внутрішнього туризму стимулює будівництво великих апарт-готелів - думка

21:54 08.10.2023
На горі Говерла загинув турист, одного вдалося врятувати

На горі Говерла загинув турист, одного вдалося врятувати

20:30 30.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

14:12 11.08.2023
Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

15:54 07.08.2023
Mandra Glampings відкрив п'яту локацію мережі - Glamping Lavandiia в Одеській області

Mandra Glampings відкрив п'яту локацію мережі - Glamping Lavandiia в Одеській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

ОСТАННЄ

Правоохоронці вилучили $5 млн у підозрюваних у незаконному продажу зброї в Дніпрі

Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі, носії "Калібрів" відсутні

Війська РФ за добу завдали 151 удару з різних видів озброєнь по населених пунктах Запорізької області, є поранений

На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

Окупанти вночі обстрілювали Миколаївщину, за добу в області збито 8 БПЛА

У Києві на протиожеледних роботах зайнято понад 300 одиниць спецтехніки

У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА