08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Рятувальники ДСНС ліквідовують масштабну пожежу в складських приміщеннях, яка почалася внаслідок нічної масованої російської атаки у Івано-Франківській області повідомляє ДСНС у Телеграм станом на 8:40 середи.
"Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні.
В ліквідації пожежі задіяно 130 співробітників та 35 одиниць техніки ДСНС.