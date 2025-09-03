Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ДСНС ліквідовують масштабну пожежу в складських приміщеннях, яка почалася внаслідок нічної масованої російської атаки у Івано-Франківській області повідомляє ДСНС у Телеграм станом на 8:40 середи.

"Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

В ліквідації пожежі задіяно 130 співробітників та 35 одиниць техніки ДСНС.