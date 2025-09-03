Інтерфакс-Україна
Події
08:52 03.09.2025

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

1 хв читати
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ДСНС ліквідовують масштабну пожежу в складських приміщеннях, яка почалася внаслідок нічної масованої російської атаки у Івано-Франківській області повідомляє ДСНС у Телеграм станом на 8:40 середи.

"Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

В ліквідації пожежі задіяно 130 співробітників та 35 одиниць техніки ДСНС.

 

Теги: #пожежа #івано_франківська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 03.09.2025
Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

05:32 03.09.2025
Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

03:22 03.09.2025
П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

02:34 03.09.2025
Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

19:09 02.09.2025
Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

04:48 02.09.2025
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

09:40 26.08.2025
Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

15:23 23.08.2025
На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

08:34 22.08.2025
Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 166 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців

3 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА