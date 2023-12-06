Події

07:35 06.12.2023

ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

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ППО України вночі знищила 41 ударний БПЛА із 48, випущених військами РФ

Вночі протиповітряна оборона України знищила 41 ударний БПЛА, випущений військами РФ, повідомляють Повітряні сили ЗС України в середу вранці.

"У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" за двома напрямками - мис Чауда (Крим) і Курська область - РФ. Загалом зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА "Shahed-136/131", ідеться в повідомленні в телеграмі.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БПЛА противника.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У повідомленні наголошується, що Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує всім воїнам за захист повітряного простору та вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України!

Більшість знищених "шахедів" на їхньому рахунку!

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

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