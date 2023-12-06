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06:39 06.12.2023

Українські сили завдали успішних ударів безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму

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Українські сили завдали успішних ударів безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму

Українські сили завдали успішних ударів безпілотників по російських військових об'єктах в окупованому Криму в ніч з 4 на 5 грудня, повідомляє аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW) у середу.

У звіті йдеться про те, що, за повідомленнями українських ЗМІ, 5 грудня з посиланням на джерела в Головному управлінні військової розвідки України (ГУР) і Службі безпеки України (СБУ): що підрозділи ГУР і СБУ завдали ударів по російському військовому нафтовому терміналу у Феодосії, радіолокаційному комплексу "Небо-М" у районі Бахерове (13 км на захід від Керчі), та посадковому майданчику гелікоптера, радіолокаційному комплексу П-18 "Терек" і системі управління зенітного комплексу "Байкал-1М" у невказаних районах Криму.

Російські джерела стверджують, зокрема в Міністерстві оборони (МО), що російські засоби ППО, радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також вогнем зі стрілецької зброї збили до 35 українських безпілотників поблизу Багерового, Феодосії, мису Чауда і над Азовським морем, але не уточнили, що будь-які українські дрони вразили намічені цілі. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, і низка інших джерел, заявили, що російська ППО збила до 41 українського безпілотника над північним Кримом і Азовським морем, стверджуючи, що українські сили намагалися завдати удару по російських системах ППО і сховищах палива, йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту вважають, що Збройні Сили України з червня 2023 року проводять кампанію з руйнування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів Чорноморського флоту, щоб послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

 

 

 

Теги: #крим #фронт #гур

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