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20:31 05.12.2023

Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

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Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів із нідерландською колегою Ганке Брейнс Слот у Києві заявив, що отримав упевненість у продовженні й посиленні підтримки України.

"Ми дуже цінуємо підтримку Нідерландів. За результатами наших переговорів я маю впевненість, що ця підтримка буде продовжуватися і буде посилена. Уряд, прем'єр-міністр залишаються на позиції про необхідність продовження підтримки України. Але також для мене важливо, що громадяни Нідерландів також вважають, що потрібно й надалі продовжувати підтримувати Україну", - сказав Кулеба на пресконференції з нідерландською колегою в Києві.

Також окремо Кулеба подякував Нідерландам за зміцнення української ППО, наголосивши, що країна "відіграє роль лідера і локомотива у всіх коаліціях зі зброї" для України, а також підтримує ініціативи Києва на міжнародних майданчиках.

Крім того, як поінформував Кулеба, після пресконференції з нідерландською стороною обговорюватимуть залучення бізнесу Нідерландів до відновлення України.

 

 

Теги: #мзс #підтримка #нідерланди

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