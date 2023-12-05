Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

З української сторони на всіх рівнях триває робота для того, щоб рішення щодо узгодження Конгресом США допомоги Україні було ухвалене своєчасно, але це рішення американського парламенту, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання, які дії вживає українська сторона для того, щоб Конгрес США зміг погодити пакет додаткової допомоги для України, Кулеба сказав, що "робота не зупиняється".

"Зокрема, минулого тижня у мене була на полях міністерської зустрічі НАТО розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Добра частина цієї розмови була присвячена цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, це рішення американського парламенту. Тому залишимо його їм. Але на всіх рівнях з боку України триває робота, щоб це рішення було ухвалене вчасно", - зазначив глава МЗС на пресконференції з нідерландською колегою Ганке Брейнс Слот у Києві.

Раніше директорка адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг у листі лідерам Конгресу попередила, що кошти на військову допомогу США Україні вичерпаються до кінця поточного 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про виділення додаткового фінансування.

У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.