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20:14 05.12.2023

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

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В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

На пресконференції з главою МЗС Нідерландів Ганке Гердіною Йоганетт Брюїнс Слот, яка прибула до Києва, Кулеба повідомив, що однією з головних тем зустрічі була підготовка до засідання Ради ЄС наступного тижня, на якому очікується ухвалення "історичного" рішення про початок переговорів з Україною.

"Ви всі перебуваєте в інформаційному просторі й бачите напругу, яку створює Угорщина навколо цього питання. Головне, що українці мають розуміти, - над кожним результатом треба багато працювати. Ніщо не дається просто так. Друге: у Європейському Союзі є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною", - сказав міністр.

Він також поінформував, що "сьогодні отримав запевнення, що Нідерланди підтримуватимуть це рішення й лобіюватимуть його ухвалення на засіданні Європейської Ради".

"Ми вдячні за це", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що на засіданні Європейської Ради в грудні очікується ще низка важливих рішень, зокрема щодо 12-го пакета санкцій проти РФ, а також ухвалення європейського інструменту фінансування для України та рішення про використання заморожених російських активів.

"І на цю Єврораду, яка відбудеться наступного тижня, окрім рішень, пов'язаних з Україною, будуть виносити рішення, пов'язані з іншими країнами, важливими питаннями функціонування ЄС. Тому засідання буде непросте. Але маємо підстави вважати, що врешті-решт рішення, які необхідні для забезпечення макрофінансової підтримки України, будуть ухвалені", - сказав він.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді розпочати з Україною переговори про членство в ЄС. Остаточне рішення про початок переговорів ухвалюватимуть глави держав і урядів на грудневому засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.

Теги: #членство #єс #переговори

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