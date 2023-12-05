Умєров поінформував головкома ЗС Швеції про реформи в міністерстві

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Поінформував генерала про реформи у міністерстві. Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Окрім цього, під час зустрічі, що відбулася минулого тижня, Умєров подякував Бюдену та Швеції за постійну політичну, дипломатичну та військову підтримку України.

"Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками. Передав запрошення міністру оборони Швеції Полу Йонсону знову відвідати Україну з візитом", - зазначив Умєров.