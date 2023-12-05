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14:08 05.12.2023

Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ

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Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ

США переконали владу Південної Кореї негласно виділити для України у 2023 році близько 330 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм - більше, ніж усі країни Європи разом узяті, повідомляє The Washington Post.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - інформує газета.

За інформацією видання, доставку снарядів розпочали на початку 2023 року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом, зазначає The Washington Post.

На саміті ЄС наприкінці лютого 2023 року лідери Євросоюзу погодилися з планами оперативного постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

У листопаді агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: Європейська служба зовнішніх зв'язків поінформувала країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати зобов'язання поставити Україні до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєприпасів.

Зі свого боку глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз завершив першу частину плану постачань. За його оцінками, під час реалізації цих заходів ЄС виділив для Києва близько 300 тис. снарядів. Він стверджував, що ЄС не відмовився від планів на 1 млн снарядів.

Однак також у листопаді глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус зазначав, що Євросоюз не зможе виконати мету з постачання 1 млн боєприпасів для артилерії Україні до березня наступного року.

Теги: #снаряди #південна_корея

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