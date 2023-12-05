З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

З Авдіївки, яку штурмує російська армія, евакуйовано всіх дітей, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш. Останнім вдалося вивезти 12-річного хлопчика, якого батьки чотири місяці ховали від евакуації.

"Немає дітей у місті. Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони виїхали. Станом на зараз немає жодної дитини в місті. По всіх фронтових громадах майже ніде дітей не залишилося", - заявив Барабаш в ефірі "Громадського радіо".

Раніше Барабаш повідомляв, що в Авдіївці офіційно залишалася одна дитина - це хлопчик, але вже близько чотирьох місяців його не можуть знайти.