Події

12:26 05.12.2023

З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

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З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

З Авдіївки, яку штурмує російська армія, евакуйовано всіх дітей, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш. Останнім вдалося вивезти 12-річного хлопчика, якого батьки чотири місяці ховали від евакуації.

"Немає дітей у місті. Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони виїхали. Станом на зараз немає жодної дитини в місті. По всіх фронтових громадах майже ніде дітей не залишилося", - заявив Барабаш в ефірі "Громадського радіо".

Раніше Барабаш повідомляв, що в Авдіївці офіційно залишалася одна дитина - це хлопчик, але вже близько чотирьох місяців його не можуть знайти.

 

Теги: #діти #авдіївка

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